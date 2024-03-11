'Çin'de enflasyonun yüzde 0.5 olması bekleniyor'

Capital Economics analistleri yayınladıkları bir notta Çin'de tüketici fiyat enflasyonunun geçen ay geri dönmesinde Yeni Ay Yılı tatili sırasında gıda ve turizm fiyatlarında yaşanan geçici dalgalanmanın etkili olduğunu belirtti.

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Araştırma şirketine göre ileriye dönük olarak süregelen kapasite fazlası enflasyonu baskılamaya devam edecek.

Analistler, "Çin'in düşük enflasyonunun yüksek yatırım oranı üzerine kurulu büyüme modelinin bir belirtisi olduğunu düşünüyoruz. Yatırıma olan bağımlılığın azaltılması henüz çok uzak olduğundan enflasyonun uzun vadede pandemi öncesi normlara göre düşük kalmasını bekliyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Araştırma şirketi Çin'in tüketici fiyat enflasyonunun 2024 yılında ortalama sadece %0,5 olmasını bekliyor ki bu da hala pandemi öncesi seviyelerin çok altında.