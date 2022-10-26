Çin'de kamu bankaları dolar sattı

Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgilere göre Çin'de kamu bankalarının dolar satışı dün ABD piyasalarının açılışından sonra başladı. ABD ve Londra piyasaları açıkken genelde dolar satışı yapmaktan kaçınan kamu bankalarının Çin piyasası açıldıktan sonra da bu satışa devam ederek yunanın dolar karşısında değer kazanmasını sağladıkları öne sürüldü.

ABD piyasaları açıkken yapılan satışlarla 7,3034 seviyelerine gerileyen dolar/yuan paritesi bu sabah Çin piyasasında süren satışlarla 7,2699'a kadar indi. Şu sıralarda da 7,2872'den işlem görüyor.