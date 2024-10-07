Çin'de konut satışları tatil döneminde arttı

Devlet yayın kuruluşu CCTV'nin haberine göre, Salı günü başlayan ve bir hafta süren tatil döneminde, ev satın alma isteğini yansıtan ev ziyaretlerinin sayısı önemli ölçüde artarken, birçok yerde ev satışları "değişen derecelerde" yükseldi.

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CCTV, Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanlığı'na atıfta bulunarak, 50'den fazla şehrin emlak piyasasını canlandırmak için politikalar uyguladığını ve 1.000'den fazla emlak şirketinden yaklaşık 2.000 projenin promosyonlara katıldığını söyledi. Promosyonlara katılan projelerin çoğuna yapılan ziyaretlerin sayısının bir önceki yıla göre %50'den fazla arttığını vurguladı.