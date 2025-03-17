Çin'de perakende satışlar arttı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, Çin ekonomisi yılın ilk iki ayında mütevazı bir toparlanma gösterdi. Perakende satışlar Ocak-Şubat döneminde bir yıl öncesine göre %4,0 artarak beklentilere paralel gerçekleşti.

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Sanayi üretimi ise yılın ilk iki ayında bir yıl öncesine göre %5,9 artarak beklentilerin üzerine çıktı. Aralık ayında perakende satışlar yüzde 3,7, sanayi üretimi %6,2 büyümüştü. Sanayi üretiminin ilk 2 ayda %5,3 büyümesi bekleniyordu.

Yılbaşından bugüne kadar bildirilen sabit varlık yatırımı, ekonomistler tarafından tahmin edilen %3,6'lık büyümeyi aşarak %4,1 arttı ve geçen yılki %3,2'lik artıştan kayda değer bir sıçrama yaptı.