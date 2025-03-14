Çin'de perakende satışların artması bekleniyor

The Wall Street Journal tarafından ankete katılan 20 ekonomiste göre, perakende satışlar Aralık ayındaki %3,7'den sonra ilk iki ayda yıllık bazda %4 arttı.

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Sabit varlık yatırımının Ocak-Şubat aylarında yıllık bazda %3,5 artması bekleniyor; bu 2024'teki %3,2'nin üzerinde bir orana işaret ediyor.

Sanayi üretimindeki büyümenin Ocak-Şubat döneminde Aralık ayındaki %6,2'den %5,4'e yavaşlaması öngörülüyor; bunun bir nedeninin yüksek baz etkileri olduğu belirtiliyor.

Çin, Ay Yeni Yılı tatilinin değişen zamanının getirdiği çarpıtmaları gidermek için Ocak ve Şubat verilerini birleştiriyor. Çin İstatistik Bürosu verileri pazartesi günü yayınlayacak.