Çin'de salgın hizmet sektörünü olumsuz etkiledi

Çin'in hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) koronavirüs vakalarındaki artışın hareketliliği kısıtlaması ve tüketici talebini baskılamasıyla mart ayında iki yılın en düşük seviyesine geriledi.

Caixin hizmet satın alma yöneticileri endeksi (PMI) mart ayında 42 seviyesine geriledi. Bu rakam pandeminin başlangıcından bu yana en düşük seviyeye işaret etti.

Ekonomistlerin beklentisi endeksin 49,7 olması yönündeydi.

BloombergHT'de yer alan habere göre Caixin'in hem imalat hem de hizmet faaliyetlerini içeren mart bileşik PMI ise 50,1'den 43,9'a düştü.

Ülkede son haftalarda hastalığa dönüşen ve dönüşmeyen vaka sayısı arasında büyük fark olması dikkat çekiyor. Bunun bulaşıcılığı yüksek fakat hastalık tablosu daha hafif olan Omicron varyantının yayılmaya devam etmesinin sonucu olduğu değerlendiriliyor.

Ülkenin en büyük şehri Şanghay en fazla vakanın görüldüğü yer oldu. Şehirde asemptomatik olmayanlarla birlikte vaka sayısı ilk kez 13 bini geçti.