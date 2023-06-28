Çin'de sanayi şirketlerinin karı azaldı
Çin'de mayıs ayında sanayi şirketlerinin karı yüzde 12,6 düşüş gösterdi. Nisan ayında düşüş yüzde 18,2 seviyesinde bulunuyordu.
28.06.2023 - 09:00 |
Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre şirketlerin karı ocak-mayıs döneminde ise yüzde 18,8 geriledi.
İstatistik Bürosu Kıdemli İstatistikçisi Sun Xiao, "Mayıs ayında imalat sektörünün karı, gelişimi desteklemek için yavaş yavaş yürürlüğe giren politikalarla iyileşmeye başladı" dedi.
Çin imalat sektörü karının yüzde 39,6'sını oluşturan ekipman sektörünün karı yüzde 15,2 arttı ve mayıs ayı toparlanmasına destek sağladı.
Otomobil imalatından elde edilen kar neredeyse iki kat arttı.