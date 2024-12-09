Çin'de tüketici enflasyonu belli oldu

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun açıkladığı verilere göre, Çin'de tüketici fiyatlarındaki artış Kasım ayında beş ayın en düşük seviyesine geriledi.

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Tüketici fiyatları Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre sadece %0,2 arttı. Analistler, tüketici enflasyonunun Kasım ayında bir yıl öncesine göre %0,5'e yükselmesini bekliyordu.

Volatil gıda ve yakıt fiyatlarını dışarıda bırakan çekirdek enflasyon Kasım ayında, Ekim ayındaki %0,2 seviyesinden %0,3'e yükseldi. Yıllık bazda domuz eti ve taze sebze fiyatları sırasıyla %13,7 ve %10,0 arttı.

Çin'de üretici fiyat endeksi veya toptan eşya enflasyonu 26. ayda da geriledi. Üretici enflasyonu Kasım ayında yıllık bazda %2,5 ile ekonomistlerin %2,8 olan tahminlerinin altında kaldı.

Sanayi üreticilerinin satın alma fiyatları endeksinde demir içeren metal maddelerin fiyatları %7,1 ile düşüşe öncülük etti. Yakıt ve enerji %6,5 oranında düşerken, kimyasal ham maddeler %5 oranında azaldı.