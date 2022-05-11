Çin'de tüketici enflasyonu hızlandı
Nisan ayında Çin'de tüketici enflasyonu yüksek gıda fiyatlarının etkisi ile hızlandı.
11.05.2022 - 11:02 |
Çin'de nisan ayında tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 arttı. Mart ayında yıllık enflasyon yüzde 1,5 seviyesindeydi. Ekonomistler nisan ayında enflasyonun yüzde 2 olmasını bekliyordu.
Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre ocak-nisan döneminde tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 arttı.
Nisan ayında gıda fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 yükseldi. Mart ayında yüzde 1,5 düşüş görülmüştü.
Gıda dışı fiyatlar ise nisan ayında yüzde 2,2 yükseldi.
Tüketici fiyatları nisan ayında, mart ayına göre yüzde 0,4 arttı.