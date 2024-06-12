Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara Çin'de tüketici enflasyonu sabit kaldı
Haberler Uzmanpara Çin'de tüketici enflasyonu sabit kaldı

Çin'de tüketici enflasyonu sabit kaldı

Çin'de tüketici enflasyonu Mayıs ayında sabit kalırken üretici fiyatlarındaki düşüşler hafifledi.

12.06.2024 - 09:48 | | Foreks Haber
Çin'de tüketici enflasyonu sabit kaldı

Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Mayıs ayında Nisan ayında olduğu gibi geçen yılın aynı dönemine göre %0,3 arttı. Ekonomistler tüketici fiyatlarında yıllık artışın %0,4 olmasını bekliyordu.

Haberin Devamı

Nisan ayında bir önceki aya göre %0,1 artan tüketici fiyatları, Mayıs ayında ise %0,1 geriledi. Ekonomistler değişim olmayacağını öngörüyordu.

Üretici fiyat endeksindeki (ÜFE) düşüş Nisan ayındaki %2,5 seviyesinden Mayıs ayında %1,4'e geriledi. Beklentiler üretici fiyatlarında %1,5'lik düşüş yönündeydi.

Pinpoint Asset Management'ın Baş Ekonomisti Zhiwei Zhang, "Deflasyonist baskının henüz azalmadığını düşünüyorum. TÜFE enflasyonu aylık bazda hafif negatif seyrediyor. ÜFE'deki iyileşme büyük ölçüde bakır ve altın gibi emtia fiyatlarından kaynaklanıyor ve Çin'in iç talebinin bir yansıması değil" dedi.

Birçok ekonomist Pekin'in önümüzdeki aylarda ekonomiyi bu yıl için %5 civarında olan GSYH büyüme hedefine ulaşma yolunda tutmak ve sürdürülebilir bir toparlanmayı teşvik etmek için daha fazla destek önlemi açıklamasını bekliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'ya gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'ya gitti
Savaşta son dakika... 'Komutan' öldürüldü, misilleme dalgası geldi! Ürkütücü hedef

Savaşta son dakika... 'Komutan' öldürüldü, misilleme dalgası geldi! Ürkütücü hedef