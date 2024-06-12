Çin'de tüketici enflasyonu sabit kaldı

Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Mayıs ayında Nisan ayında olduğu gibi geçen yılın aynı dönemine göre %0,3 arttı. Ekonomistler tüketici fiyatlarında yıllık artışın %0,4 olmasını bekliyordu.

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Nisan ayında bir önceki aya göre %0,1 artan tüketici fiyatları, Mayıs ayında ise %0,1 geriledi. Ekonomistler değişim olmayacağını öngörüyordu.

Üretici fiyat endeksindeki (ÜFE) düşüş Nisan ayındaki %2,5 seviyesinden Mayıs ayında %1,4'e geriledi. Beklentiler üretici fiyatlarında %1,5'lik düşüş yönündeydi.

Pinpoint Asset Management'ın Baş Ekonomisti Zhiwei Zhang, "Deflasyonist baskının henüz azalmadığını düşünüyorum. TÜFE enflasyonu aylık bazda hafif negatif seyrediyor. ÜFE'deki iyileşme büyük ölçüde bakır ve altın gibi emtia fiyatlarından kaynaklanıyor ve Çin'in iç talebinin bir yansıması değil" dedi.

Birçok ekonomist Pekin'in önümüzdeki aylarda ekonomiyi bu yıl için %5 civarında olan GSYH büyüme hedefine ulaşma yolunda tutmak ve sürdürülebilir bir toparlanmayı teşvik etmek için daha fazla destek önlemi açıklamasını bekliyor.