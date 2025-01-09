Çin'de tüketici enflasyonu yavaşladı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun açıkladığı verilere göre, Çin'de Aralık ayında tüketici fiyat enflasyonu yıllık %0,1'e gerileyerek deflasyon endişelerini artırdı.

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Manşet enflasyondaki artış ekonomistlerin tahminlerine paralel gerçekleşti, ancak Kasım ayındaki %0,2'lik artışın altında kaldı. Verilere göre, gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek TÜFE yıllık bazda %0,4 yükseldi. Bir önceki ay %0,3 artış göstermişti.

Aylık bazda ise Çin'de TÜFE bir önceki ayki %0,6'lık düşüşe kıyasla yatay seyretti. Resmi istatistiklere göre, elverişli hava koşulları nedeniyle gıda fiyatları aylık bazda %0,6 geriledi. Taze sebze ve meyve fiyatları sırasıyla %2,4 ve %1 düştü. TÜFE sepetinin önemli bir bölümünü oluşturan domuz eti fiyatları ise %2,1 düştü.