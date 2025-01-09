Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaÇin'de tüketici enflasyonu yavaşladı
HaberlerUzmanparaÇin'de tüketici enflasyonu yavaşladı

Çin'de tüketici enflasyonu yavaşladı

Çin'de tüketici enflasyonu Aralık ayında daha da yavaşladı.

09.01.2025 - 09:06 | | Foreks Haber
Çin'de tüketici enflasyonu yavaşladı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun açıkladığı verilere göre, Çin'de Aralık ayında tüketici fiyat enflasyonu yıllık %0,1'e gerileyerek deflasyon endişelerini artırdı.

Haberin Devamı

Manşet enflasyondaki artış ekonomistlerin tahminlerine paralel gerçekleşti, ancak Kasım ayındaki %0,2'lik artışın altında kaldı. Verilere göre, gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek TÜFE yıllık bazda %0,4 yükseldi. Bir önceki ay %0,3 artış göstermişti.

Aylık bazda ise Çin'de TÜFE bir önceki ayki %0,6'lık düşüşe kıyasla yatay seyretti. Resmi istatistiklere göre, elverişli hava koşulları nedeniyle gıda fiyatları aylık bazda %0,6 geriledi. Taze sebze ve meyve fiyatları sırasıyla %2,4 ve %1 düştü. TÜFE sepetinin önemli bir bölümünü oluşturan domuz eti fiyatları ise %2,1 düştü.

Suriye sınırından sıcak görüntü! Patlayıcı uzmanı kadın terörist teslim oldu

Suriye sınırından sıcak görüntü! Patlayıcı uzmanı kadın terörist teslim oldu

Okullar yarıyıl tatiline 'şenlik' haftasıyla girecek! İşte gün gün faaliyetler...

Okullar yarıyıl tatiline 'şenlik' haftasıyla girecek! İşte gün gün faaliyetler...