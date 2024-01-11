Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaÇin'de yeni araç satışları yükseldi
HaberlerUzmanparaÇin'de yeni araç satışları yükseldi

Çin'de yeni araç satışları yükseldi

Çin'de yeni araç satışları 2023'te %12 arttı.

11.01.2024 - 10:02 | | Foreks Haber
Çin'de yeni araç satışları yükseldi

Çin Otomobil Üreticileri Birliği (CAAM), Çin'de 2023 yılında yeni araç satışlarının bir önceki yıla göre %12 artarak 30,1 milyon araca ulaştığını bildirdi. 
 
CAAM aralık ayında ihracat dahil araç satışlarının yıllık bazda %23,5 arttığını açıkladı. 

Haberin Devamı

Aralık ayında yeni enerjili araç satışları geçen yıla göre yüzde 46,4 arttı. 2023 yılının tamamında yeni enerjili araç satışı yüzde 37,9 büyüdü. 

'Faizlerin düşürülmesini konuşmak için erken'
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR'Faizlerin düşürülmesini konuşmak için erken'Haberi Görüntüle
TMSF'den Dilan Polat açıklaması

TMSF'den Dilan Polat açıklaması

SON DAKİKA | TFF yeni yabancı kuralını açıkladı! 2024-2025 sezonunda geçerli olacak

SON DAKİKA | TFF yeni yabancı kuralını açıkladı! 2024-2025 sezonunda geçerli olacak