Çin'de yeni araç satışları yükseldi

Çin Otomobil Üreticileri Birliği (CAAM), Çin'de 2023 yılında yeni araç satışlarının bir önceki yıla göre %12 artarak 30,1 milyon araca ulaştığını bildirdi.



CAAM aralık ayında ihracat dahil araç satışlarının yıllık bazda %23,5 arttığını açıkladı.

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Aralık ayında yeni enerjili araç satışları geçen yıla göre yüzde 46,4 arttı. 2023 yılının tamamında yeni enerjili araç satışı yüzde 37,9 büyüdü.