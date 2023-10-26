Çin'deki faaliyetlerini yeniden değerlendiriyor

Nomura'nın çoğunluk hissesine sahip olduğu ortak girişim pandemi ve yavaşlayan ekonomi nedeniyle 2019'daki lansmanından bu yana büyümekte zorlanıyor.

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Nomura'nın verilerine göre ortak girişim 2021'de 84 milyon yuan kaybettikten sonra 2022'de 225 milyon yuan zarar etti.

Nomura tarafından yapılan açıklamada, "1982'den bu yana kırk yılı aşkın süredir Çin'deki varlığımızla sürekli olarak ülkenin sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunmaya ve müşterilerin değişen ihtiyaçlarına hizmet etmeye çalıştık. Bu strateji değişmeden devam ediyor. Pandemiden tamamen çıktığımız şu günlerde kara işimizin bu uzun vadeli hedefe ulaşması için en uygun yolu belirlemek üzere ortak girişim ortaklarımızla yapıcı bir şekilde çalışıyoruz" denildi.