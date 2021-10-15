Çin'den enflasyon açıklaması

Bankanın açıklamasında üretici fiyatlarında yaşanan yükselişin yıl sonunda ve gelecek yıl yavaşlama göstermesinin beklendiği belirtildi. Tüketici fiyatlarında yaşanan yükselişin devam etmesine karşın artış seviyesinin makul aralıkta olduğu vurgulandı.

Çin Merkez Bankası öte yandan sorunlu gayrimenkul şirketi Evergrande’nin durumuna çözüm için ilgili birimlerin ve yerel otoritelerin yasalar kapsamında çalışma yaptığını aktardı.

Açıklamada ayrıca yuan kurunun bu yıl genel olarak istikrarlı tutulmasının hedeflendiği, yuanda esnekliğin ise artırılacağı belirtildi.