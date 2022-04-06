Çin'den para politikası mesajı

Çin Başbakanı Li Keqiang öncülüğünde gerçekleşen Devlet Konseyi toplantısında reel ekonomiyi desteklemek amacıyla para politikasında gereken araçların uygun zamanda kullanılacağı taahhüdü verildi.

Çin devlet medyasında yer alan habere göre Çin'in bu taahhüdü Covid-19 vakalarındaki artışla karantinaların yeniden devreye alındığı bir dönemde geldi.

Devlet Konseyi ayrıca pandemiden zarar gören tüketim ve turizm gibi sektörleri desteklemek için ek önlemler alınacağını da bildirdi.

Çin ekonomisi genel olarak uygun bir hızda büyüse de bazı belirsizlikler ekonomiyi tahminlerden daha fazla etkiliyor ve aşağı yönlü baskıları artırıyor.