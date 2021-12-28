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Çin'den piyasalara 2 ayın en yüksek likiditesi

Çin Merkez Bankası, bankacılık sistemine 2 ayın en yüksek likiditesini verdi.

28.12.2021 - 08:13 |
Çin'den piyasalara 2 ayın en yüksek likiditesi

Çin Merkez Bankası kısa vadeli ters repo operasyonları ile piyasalara likidite vermeye devam ediyor. 

Banka bugün düzenlediği 7 gün vadeli ters repo operasyonu ile 200 milyar yuan verdi. 10 milyar yuanlık vade dönüşü düşüldüğünde piyasaya verilen net likidite 190 milyar yuan oldu.

7 gün vadeli ters repoda faiz oranı önceki ihalede olduğu gibi yüzde 2,20 olarak gerçekleşti.

Çin Merkez Bankası'nın verdiği bu son 2 ayın en yüksek likidite miktarı sonrasında Çin'de para piyasası kısa vadeli faiz oranları aşağı geldi. Likidite operasyonu öncesinde yüzde 2,41156 ile 29 Eylül'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkan interbank faiz oranı likidite operasyonu sonrasında 18 baz puan düşüşle yüzde 2,237 seviyesine geriledi.

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