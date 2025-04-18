Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaÇin'e yapılan doğrudan yabancı yatırım azaldı
HaberlerUzmanparaÇin'e yapılan doğrudan yabancı yatırım azaldı

Çin'e yapılan doğrudan yabancı yatırım azaldı

Çin'e ilk çeyrekte gelen doğrudan yabancı yatırım %10,8 düştü.

18.04.2025 - 14:30 |
Çin'e yapılan doğrudan yabancı yatırım azaldı

Çin'e yapılan doğrudan yabancı yatırım yılın ilk çeyrek döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %10,8 azaldı. Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ilk çeyrekte 269,2 milyar yuan (36,86 milyar dolar) yatırım geldi.

Haberin Devamı

Ancak doğrudan yabancı yatırım çeyrek dönemin son ayında yükseldi. Buna göre Mart ayındaki doğrudan yabancı yatırım yıllık %13,2 oranında yukarı geldi.

Manisa FK, Ankaragücü'nü 2 golle geçti!

Manisa FK, Ankaragücü'nü 2 golle geçti!

Galatasaray, Bodrum FK engeline takılmadı! Goller sürpriz isimlerden

Galatasaray, Bodrum FK engeline takılmadı! Goller sürpriz isimlerden