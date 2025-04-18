Çin'e yapılan doğrudan yabancı yatırım azaldı

Çin'e yapılan doğrudan yabancı yatırım yılın ilk çeyrek döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %10,8 azaldı. Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ilk çeyrekte 269,2 milyar yuan (36,86 milyar dolar) yatırım geldi.

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Ancak doğrudan yabancı yatırım çeyrek dönemin son ayında yükseldi. Buna göre Mart ayındaki doğrudan yabancı yatırım yıllık %13,2 oranında yukarı geldi.