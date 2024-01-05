Çin'in 10 yıllık tahvil getirilerinde sert düşüş

Çin devlet tahvilleri ülkenin toparlanmasına yardımcı olmak için daha fazla teşvik beklentilerinin artmasıyla cuma günü kazançlarını artırdı ve 10 yıllık getiriler yaklaşık dört yılın en düşük seviyesine indi.

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Gösterge 10 yıllık devlet tahvili getirileri %2,525 ile Nisan 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

HSBC Asya Döviz Stratejisti Jingyang Chen, "Çin Halk Bankası (PBOC) odağını döviz istikrarından parasal gevşemeye doğru kaydırmaya başlayabilir" dedi ve Çin'de faiz indiriminin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını gevşetmeye başlamasından sonra gelmesini beklediğini söyledi.

Goldman Sachs analistleri de, "Büyük bankaların mevduat faizlerini düşürdüğüne dair son haberler ve daha güvercin Fed'in ışığında PBOC'nin bu yılın 1. ve 3. çeyreklerinde politika faizlerini 10'ar baz puan (bp) düşürmesini ve bu yılın 2. ve 4. çeyreklerinde zorunlu karşılık oranını (RRR) 25'er baz puan düşürmesini bekliyoruz" değerlendirmesini yaptı.

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Ancak Citi de dahil olmak üzere bir çok piyasa katılımcısı Çin Merkez Bankası'ndan gevşemenin "önümüzdeki haftalarda, bu ay içinde" gelmesini bekliyor.

Citi analistleri, 2024 yılında toplam 20 baz puanlık faiz indirimi ve bankaların zorunlu karşılık oranlarında 50 baz puanlık indirim bekliyor.