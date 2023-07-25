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Çin'in altın tüketimi arttı

Çin'in altın tüketimi yılın ilk yarısında %16,37 arttı.

25.07.2023 - 09:22 |
Çin'in altın tüketimi arttı

Çin'in altın tüketimi yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,37 artışla 554,88 ton oldu.

Çin devlet televizyonu CCTV'nin verdiği habere göre aynı dönemde üretim yıllık yüzde 2,24 artışla 178,6 tona ulaştı.

China Gold Association altın işletmelerinin üretiminin 2023'ün ilk yarısında normale döndüğünü ve büyük ölçekli altın işletmelerinin yüksek kaliteli altın kaynaklarını daha da yoğunlaştıracak olan birleşme ve satın almaları aktif olarak teşvik ettiğini bildirdi.

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