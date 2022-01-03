Çin'in dış borcu yükseldi

Devlet Döviz İdaresi Müdür Yardımcısı Wang Chunying'in verdiği bilgiye göre, 2,7 trilyon dolar borcun yüzde 47'sini orta-uzun vadeli yükümlülükler oluşturdu. Orta ve uzun vadeli yükümlülüklerin toplam borç içinde payı haziran-eylül döneminde yüzde 3 arttı.

Wang, offshore yatırımcıların Çin ana karada ihraç edilen tahvillerindeki pozisyonlarını artırdıklarını, bu durumun Çin'in finansal piyasalarını serbestleştirmekte başarılı olduğunu ve yatırımcıların ekonomik görünüme güvendiklerini gösterdiklerini vurguladı.

Devlet Döviz İdaresi'nin Çin'in dış borcunun büyüklüğünü ve yapısını yakından izlemeye devam edeceğini belirten Wang, sınır ötesi sermaye akışlarından kaynaklı risklere karşı gerekli tedbirleri alacaklarını da ifade etti.