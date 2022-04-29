Çin'in dış ticareti arttı

Çin Devlet Döviz İdaresi’nden açıklanan veriler mart ayında Çin’in dış ticaretinde 288 milyar yuan ticaret fazlasının kaydedildiğini, bu alanda istikrarlı büyüme eğiliminin sürdüğünü gösterdi.

Verilere göre mart a yında mal ihracatı 1 trilyon 868 milyar 700 milyon yuan, mal ithalatı 1 trilyon 534 milyar 400 milyon yuan ve ticaret fazlası 334 milyar 300 milyon yuan olarak kayda geçti.

Hizmet ihracatı 210 milyar 800 milyon yuan, hizmet ithalatı 257 milyar 200 milyon yuan ve ticaret açığı 46 milyar 300 milyon yuan olarak belirlendi.