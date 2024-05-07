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Uzmanpara Çin'in döviz rezervleri geriledi
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Çin'in döviz rezervleri geriledi

Çin'in döviz rezervleri nisan ayında beklenenden daha fazla düştü.

07.05.2024 - 13:36 | | Foreks Haber
Çin'in döviz rezervleri geriledi

Çin'in döviz rezervleri geçen ay 44,83 milyar dolar azalarak 3,201 trilyon dolara geriledi. Analistler rezervlerin Nisanda 3,232 trilyon dolar olmasını bekliyordu.

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Mart ayında rezervler 3,246 trilyon dolar olarak tahmin edilmişti.

Veriler, Çin'in Mart ayı sonunda 72,74 milyon ons olan altın rezervinin Nisan ayı sonunda 72,8 milyon onsa yükseldiğini gösterdi.

Çin'in altın rezervlerinin değeri Mart sonundaki 161,07 milyar dolardan Nisan sonunda 167,96 milyar dolara yükseldi.

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