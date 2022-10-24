Çin'in günlük kömür üretimi rekor kırdı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre kömür üretimi eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 artarak 390 milyon tona yükseldi.

Böylece ortalama günlük üretim 13 milyon ton ile rekor kırdı. Bir önceki günlük zirve mart ayında 12,77 milyon ton üretim ile gerçekleşmişti.

Üretim ağustos ayında günde 11,95 milyon ton ve geçen yıl eylül ayında günde 11,14 milyon ton seviyesinde bulunuyordu.

Ocak-eylül döneminde üretim 2021 yılındaki aynı döneme göre yüzde 11,2 artışla 3,32 milyar ton oldu.