Çin'in ham petrol üretimi arttı

Çin'in ham petrol üretimi yılın ilk 9 ayında istikrarlı büyümesini sürdürdü.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'na göre üretim ocak-eylül döneminde yıllık yüzde 3 artışla 153,75 milyon tona ulaştı.

Ham petrol üretimi eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 artarak 16,81 milyon tona ulaştı ve ağustos ayındaki yüzde 0,2'lik düşüşü tersine çevirdi.

Açıklamada geçen ay Çin'in yıllık yüzde 1,9 artışla toplam 56,81 milyon ton ham petrol işlediği belirtildi.