Çin'in ihracatı ve ithalatı beklentileri aştı

Çin Gümrük İdaresi'nin açıkladığı verilere göre Aralık ayında ihracat bir önceki yıla göre %10,7 artarak ekonomistlerin %7,3'lük büyüme beklentisini aştı. İhracat Kasım ayında %6,7 ve Ekim ayında %12,7 artış göstermişti.

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Gümrük verileri ithalatın da geçen ay bir önceki yıla göre %1,0 arttığını ve önceki iki aydaki daralmanın tersine döndüğünü gösterdi. Analistler ithalatın yıllık %1,5 düşeceğini tahmin ediyordu.

Gümrük yetkilileri düzenledikleri basın toplantısında, geçen yıl Çin'in yuan cinsinden toplam ihracatının bir önceki yıla göre %7,1 arttığını ve 2023'teki %0,6'lık büyümeden hızlandığını söyledi.

Çin'in geçen yılki ithalatı ise yuan cinsinden %2,3 arttı. Bu arada, Çin'in ticaret fazlası Kasım ayındaki 97,4 milyar dolardan geçen ay 104,8 milyar dolara yükseldi.