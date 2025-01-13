Çin'in ihracatı ve ithalatı beklentileri aştı
Çin'in Aralık ayı dış ticaret verileri, ek gümrük vergilerine ilişkin endişeler artarken ihracatçıların sevkiyatları öne çekmeye devam etmesi ve ülkenin teşvik önlemlerinin iç tüketimi desteklemeye başlamasıyla beklentileri aştı.
Çin Gümrük İdaresi'nin açıkladığı verilere göre Aralık ayında ihracat bir önceki yıla göre %10,7 artarak ekonomistlerin %7,3'lük büyüme beklentisini aştı. İhracat Kasım ayında %6,7 ve Ekim ayında %12,7 artış göstermişti.
Gümrük verileri ithalatın da geçen ay bir önceki yıla göre %1,0 arttığını ve önceki iki aydaki daralmanın tersine döndüğünü gösterdi. Analistler ithalatın yıllık %1,5 düşeceğini tahmin ediyordu.
Gümrük yetkilileri düzenledikleri basın toplantısında, geçen yıl Çin'in yuan cinsinden toplam ihracatının bir önceki yıla göre %7,1 arttığını ve 2023'teki %0,6'lık büyümeden hızlandığını söyledi.
Çin'in geçen yılki ithalatı ise yuan cinsinden %2,3 arttı. Bu arada, Çin'in ticaret fazlası Kasım ayındaki 97,4 milyar dolardan geçen ay 104,8 milyar dolara yükseldi.