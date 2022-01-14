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Çin'in ihracatında büyük artış

Çin'in ihracatı 2021 yılının tamamında yüzde 29,9 artış gösterdi. İthalatta artış ise yüzde 30,1 olarak gerçekleşti.

14.01.2022 - 07:13 |
Çin'in ihracatında büyük artış

2021 yılında Çin'in toplam dış ticareti 6 trilyon dolar ile rekor kırarken, ticaret fazlası 676,43 milyar dolar seviyesinde oluştu.

Sadece aralık ayına bakıldığında ise ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,9 artarken, ithalatta artış oranı yüzde 19,5 seviyesinde gerçekleşti.

Ekonomistler, kasım ayında yüzde 22 artan ihracatın aralık ayında yüzde 20 büyümesini, kasımda yüzde 31,7 olan ithalat artışının ise yüzde 26,3 seviyesine yavaşlamasını bekliyorlardı.

Aralık ayında ticaret fazlası 71,72 milyar dolar olan kasım ayının ve 74,50 milyar dolar olan beklentilerin üzerinde 94,46 milyar dolar olarak gerçekleşti.

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