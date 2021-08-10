Çin'in para politikası salgın öncesine döndü

Çin Uluslararası Radyosu'nun mail yoluyla Foreks ile paylaştığı habere göre, birçok ülkede salgının son zamanlarda yeniden canlanması ekonomik görünüme yeni belirsizlikler getirdi. Gelecekte, salgının evrimi ekonomiyi etkileyen önemli bir faktör olmaya devam edecek. Buna ek olarak enflasyon seviyelerinin yüksek seyretmesi, belli başlı gelişmiş ekonomilerde para politikası değişikliklerinin hızlanması, dünyada özellikle yükselen ekonomilerdeki sınır ötesi sermaye akımları ve döviz kurlarındaki oynaklık dikkat çekiyor.

Rapor, para birimi ile enflasyon arasındaki ilişkiyi tartışmak için bir bölüme yer verdi. Merkez bankası, 2008 mali krizinden sonraki 10 yılda önde gelen gelişmiş ekonomilerin temel para birimini artırmaya dayalı niceliksel genişleme politikaları uyguladığına ve parasal büyümenin sınırlı olduğuna, dolayısıyla enflasyonun ılımlı olduğuna inanıyor. Çin'in niceliksel genişleme politikası, 2021'de küresel enflasyonda önemli bir artışı teşvik etti. Dolayısıyla döviz ve enflasyon arasındaki ilişki salgın öncesi ve sonrasında değişmedi.

Yurt içi ekonomik toparlanma hala istikrarsız ve dengesiz. Yüksek bazın olması, bazı sektörlerde yatırım büyümesinin zayıf olması, yemek ve turizm gibi alanlarda tüketimin tam olarak onarılamaması nedeniyle ihracatın büyüme hızı yavaşlayabilir. Ekonomik büyüme ivmesinin sürdürülebilirliği bazı zorluklarla karşı karşıya.

Rapora göre, Çin'in borç verme faiz oranı gelişmiş ekonomilerinkinden biraz daha yüksek olmasına rağmen, işletmelere verilen kredilerin fiili faiz oranı açısından, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki büyük ticari bankalar temelde aynı özelliklere sahip. 2021'in ilk çeyreğinde, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki dört büyük ticari bankanın (Citi, Bank of America, Wells Fargo ve JP Morgan Chase) ortalama kredi faiz oranı yaklaşık yüzde 4,03 olurken, Çin'deki dört büyük ticari bankanın oranları da yaklaşık yüzde 4.04 seviyelerinde seyrediyor.