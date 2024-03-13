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Uzmanpara 'Çin'in para politikasını gevşetmeye ihtiyacı var'
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'Çin'in para politikasını gevşetmeye ihtiyacı var'

Bank of America (BofA) ekonomistlerine göre Çin'in para politikasını gevşetmeye ihtiyacı var.

13.03.2024 - 09:43 | | Foreks Haber
'Çin'in para politikasını gevşetmeye ihtiyacı var'

BofA ekonomistleri Miao Ouyang ve Helen Qiao, Çin'in kredi talebini artırmak için daha geniş tabanlı para politikası gevşemesine ihtiyacı olduğunu savunuyor.

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Çin'de enflasyon zayıf seyretmeye devam ettikçe reel ekonomide finansman maliyetlerinin yüksek kalabileceğini belirten ekonomistler, Çin Merkez Bankası'nın kredi programlarının boyutunu genişletmek ve yatırım büyümesini desteklemek için faiz oranlarını daha agresif bir şekilde düşürmek zorunda kalabileceğini ifade etti.

Çin Merkez Bankası istikrarlı bir döviz kurunu korumak için faiz oranlarını düşürme konusunda isteksiz kalabilirken, BofA, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine yıl ortasında başlaması halinde Çin'in yılın ikinci yarısında faiz indirimine gitme potansiyeli olduğunu düşünüyor.

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