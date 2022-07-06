Çinli otomotiv şirketi Tesla'yı geride bıraktı

Sonuçlar BYD'nin aynı dönemde 564 bin elektrikli otomobil teslim eden Elon Musk'ın Tesla'sını geçtiğini gösteriyor.

Rakam Çinli üretici için satışlarda yıllık yüzde 315'lik bir artışa işaret ediyor.

Russia Today'de yer alan habere göre geçen ay BYD, Tesla'ya çok yakında pil tedarik etmeyi planladığını duyurdu.

Şirketin en son yıllık raporuna göre yeniden şarj edilebilir piller, fotovoltaik hücreler, BYD'nin 2021 yılındaki gelir havuzunun yüzde 7,29'unu oluştururken, otomobil ve ilgili ürünlerin yüzde 50'den fazlasının aldığı pay gölgede kaldı.