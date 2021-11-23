Çinli teknoloji şirketlerine ceza kesildi

Çin'de aralarında teknoloji devleri Alibaba, Tencent ve Baidu’nun da bulunduğu şirketlere rekabet ihlali cezası kesildi.

Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi (SAMR) yaptığı açıklamada Alibaba, Tencent, Baidu ve diğer şirketlere hafta sonu antitröst yasalarını ihlal ettikleri için para cezası verildiğini söyledi.

Çin'in rekabet kurumu, 43 farklı rekabet ihlalinin her biri için 500 bin yuanlık (78 bin dolar) ceza ödemesi yapacak.

Ceza sonrası Hong Kong borsasında işlem gören Baidu yüzde 2,1 düşerken, Tencent yüzde 0,3 ve Alibaba hisseleri yüzde 1,6 geriledi.