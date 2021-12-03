Citi, Çin'de lisans almaya çalışıyor

Çin Menkul Kıymet Düzenleme Komisyonu'na yapılan başvuru onaylanır ise Citigroup, Çin'de yuan cinsinden hisse senedi ve tahvil ihraçlarına liderlik edebilecek. Bunun yanı sıra Çin'de doğrudan hisse senedi ve tahvil alım-satımlarını yönetebilecek.

Wall Street Journal'ın haberine göre, Citigroup'un Çin'de vadeli piyasalarda da işlem yapabilmeyi talep ettiği başvuruda, gelecek 2 yılda yaklaşık 100 kişiye istihdam sağlanacağı da ifade edildi.