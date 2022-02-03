'Covid'le mücadele toparlanmaya yardım edecek'

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonomi için en büyük riskin Covid-19 salgını olmaya devam ettiğini, salgının pek çok ülkede enflasyonda yaşanan artışa da katkı yaptığını söyledi.

"Dünya ekonomisinin performansı için bu yıl en büyük risk Covid ve yol açtığı sorunlar olmaya devam ediyor. Enflasyon beklenenden daha ciddi bir ekonomik ve sosyal problem haline dönüşüyor" diye konuşan Georgieva, bu ortamda Covid-19 ile etkin mücadelenin küresel ekonominin daha hızlı toparlanmasına ve enflasyonun aşağı gelmesine yardım edeceğini vurguladı.

Covid-19 salgınının küresel tedarik zincirlerinde yol açtığı aksaklıkların 2022 yılının ilk yarısında kontrol altına alınmasını beklediğini ifade eden Georgieva, ancak Ukrayna-Rusya gerginliğinin bir çatışmaya dönüşmesi ve enerji fiyatlarını daha da yukarı taşıma riskinin global ekonomi için görünümü belirsizleştirdiğini de belirtti.