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Credit Suisse'den küresel büyüme tahmini

Credit Suisse, 2021 yılında yüzde 5,8 olarak tahmin ettiği küresel ekonomik büyümenin 2022 yılında yüzde 4 seviyesinde gerçekleşmesini beklediğini bildirdi.

12.01.2022 - 13:28 |
Credit Suisse'den küresel büyüme tahmini

2022 yılının hızla artan COVID-19 vaka sayılarının yarattığı ters rüzgarlar ve yüksek enflasyon ile başladığını belirten Credit Suisse, ancak bu negatif aktörlerin yıl içinde etkilerinin azalacağını ve küresel ekonominin pandemi öncesindeki trendine geri döneceğini öngördü. 

Büyük merkez bankaları varlık alımlarını sona erdirdikçe ve faizleri artırdıkça para politikalarının dramatik şekilde değişeceğine işaret eden Credit Suisse, yüksek enflasyon döneminden daha karmaşık bir enflasyona doğru yönelme olacağını beklediğini de belirtti.

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