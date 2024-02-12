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Daihatsu üretime yeniden başlıyor

Toyota'nın sahibi olduğu Daihatsu yerli üretimin bir bölümünü yeniden başlatıyor.

12.02.2024 - 09:46 | | Foreks Haber
Daihatsu üretime yeniden başlıyor

AFP'ye konuşan bir Daihatsu sözcüsü, Toyota'nın sahibi olduğu firmanın Kyoto'daki fabrikasında Probox minibüs ve Mazda markalı Familia minibüsün üretimine yeniden başlandığını söyledi.

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Daihatsu, geçen hafta yaptığı açıklamada ulaştırma bakanlığının güvenlik düzenlemelerine uygun olduklarını onaylamasının ardından 26 Şubat'ta diğer 10 modelin üretimine devam edeceğini söyledi.

Daihatsu aralık ayında yaptığı açıklamada en az 1989 yılından bu yana güvenlik testlerini manipüle ettiğini ve bu durumun Toyota markası altında satılan bazı modeller de dahil olmak üzere 64 modeli etkilediğini söyledi. Aynı ay içinde Japonya'da tüm üretimini askıya aldı.

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