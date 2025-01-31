Dış ticaret istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2024 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %2,1 artarak 23 milyar 443 milyon dolar, ithalat %10,9 artarak 32 milyar 221 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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OCAK-ARALIK DÖNEMİNDE İHRACAT %2,4 ARTTI, İTHALAT %5,0 AZALDI

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2024 yılı Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,4 artarak 261 milyar 855 milyon dolar, ithalat %5,0 azalarak 344 milyar 20 milyon dolar olarak gerçekleşti.

ARALIK AYINDA ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT %3,7, İTHALAT %12,5 ARTTI

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2024 Aralık ayında %3,7 artarak 20 milyar 991 milyon dolardan, 21 milyar 763 milyon dolara yükseldi.

Aralık ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %12,5 artarak 20 milyar 820 milyon dolardan, 23 milyar 416 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Aralık ayında 1 milyar 653 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %8,1 artarak 45 milyar 179 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %92,9 oldu.

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DIŞ TİCARET AÇIĞI ARALIK AYINDA %43,9 ARTTI

Aralık ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %43,9 artarak 6 milyar 100 milyon dolardan, 8 milyar 778 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Aralık ayında %79,0 iken, 2024 Aralık ayında %72,8'e geriledi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-ARALIK DÖNEMİNDE %22,7 AZALDI

Ocak-Aralık döneminde dış ticaret açığı %22,7 azalarak 106 milyar 339 milyon dolardan, 82 milyar 165 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ocak-Aralık döneminde %70,6 iken, 2024 yılının aynı döneminde %76,1'e yükseldi.

ARALIK AYINDA İMALAT SANAYİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI %93,7 OLDU

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2024 Aralık ayında imalat sanayinin payı %93,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %4,1, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,6 oldu.

Ocak-Aralık döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,1, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,6, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,7 oldu.

ARALIK AYINDA ARA MALLARININ TOPLAM İTHALATTAKİ PAYI %68,6 OLDU

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Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2024 Aralık ayında ara mallarının payı %68,6, sermaye mallarının payı %14,3 ve tüketim mallarının payı %16,8 oldu.

İthalatta, 2024 Ocak-Aralık döneminde ara mallarının payı %69,3, sermaye mallarının payı %14,7 ve tüketim mallarının payı %15,8 oldu.

ARALIK AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Aralık ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 644 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 499 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 414 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 198 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 186 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %29,6'sını oluşturdu.

Ocak-Aralık döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 20 milyar 434 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 16 milyar 349 milyon dolar ile ABD, 15 milyar 289 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 13 milyar 34 milyon dolar ile Irak ve 12 milyar 933 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %29,8'ini oluşturdu.

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İTHALATTA İLK SIRAYI RUSYA FEDERASYONU ALDI

İthalatta Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Aralık ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 4 milyar 540 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 881 milyon dolar ile Çin, 2 milyar 598 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 760 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 465 milyon dolar ile İsviçre izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %44,2'sini oluşturdu.

Ocak-Aralık döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 44 milyar 931 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 44 milyar 20 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 27 milyar 84 milyon dolar ile Almanya, 19 milyar 312 milyon dolar ile İtalya, 16 milyar 227 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %44,1'ini oluşturdu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT %2,8 ARTTI

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Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2024 Aralık ayında bir önceki aya göre ihracat %2,8, ithalat %1,1 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2024 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %0,2 azalırken, ithalat %7,1 arttı.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI %4,7 OLDU

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Aralık ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %93,7'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %4,7'dir. Ocak-Aralık döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,1'dir. Ocak-Aralık döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,6'dır.

Aralık ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %79,0'dır. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %11,0'dır. Ocak-Aralık döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %81,4'tür. Ocak-Aralık döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %11,1'dir.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT 2024 YILI ARALIK AYINDA 21 MİLYAR 226 MİLYON DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre, 2024 yılı Aralık ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %2,8 artarak 21 milyar 226 milyon dolar, ithalat %11,3 artarak 30 milyar 413 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Aralık ayında dış ticaret açığı %37,7 artarak 6 milyar 671 milyon dolardan, 9 milyar 187 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Aralık ayında %75,6 iken, 2024 Aralık ayında %69,8'e geriledi.

İHRACAT 2024 YILI OCAK-ARALIK DÖNEMİNDE 237 MİLYAR 559 MİLYON DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2024 yılı Ocak-Aralık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,3 artarak 237 milyar 559 milyon dolar, ithalat %5,2 azalarak 321 milyar 411 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Aralık döneminde dış ticaret açığı %21,5 azalarak 106 milyar 879 milyon dolardan, 83 milyar 853 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ocak-Aralık döneminde %68,5 iken, 2024 yılının aynı döneminde %73,9'a yükseldi.