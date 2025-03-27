Dış ticaret istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2025 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %1,6 azalarak 20 milyar 761 milyon dolar, ithalat %2,4 artarak 28 milyar 533 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE İHRACAT %2,0, İTHALAT %5,9 ARTTI

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2025 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,0 artarak 41 milyar 921 milyon dolar, ithalat %5,9 artarak 57 milyar 235 milyon dolar olarak gerçekleşti.

ŞUBAT AYINDA ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT %2,3, İTHALAT %3,1 AZALDI

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2025 Şubat ayında %2,3 azalarak 19 milyar 577 milyon dolardan, 19 milyar 127 milyon dolara geriledi.

Şubat ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %3,1 azalarak 20 milyar 996 milyon dolardan, 20 milyar 337 milyon dolara geriledi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Şubat ayında 1 milyar 209 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %2,7 azalarak 39 milyar 464 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %94,1 oldu.

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DIŞ TİCARET AÇIĞI ŞUBAT AYINDA %14,8 ARTTI

Şubat ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %14,8 artarak 6 milyar 767 milyon dolardan, 7 milyar 771 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Şubat ayında %75,7 iken, 2025 Şubat ayında %72,8'e geriledi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE %18,2 ARTTI

Ocak-Şubat döneminde dış ticaret açığı %18,2 artarak 12 milyar 952 milyon dolardan, 15 milyar 314 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ocak-Şubat döneminde %76,0 iken, 2025 yılının aynı döneminde %73,2'ye geriledi.

ŞUBAT AYINDA İMALAT SANAYİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI %93,6 OLDU

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2025 Şubat ayında imalat sanayinin payı %93,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %4,3, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,4 oldu.

Ocak-Şubat döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %93,5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %4,4, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,5 oldu.

ŞUBAT AYINDA ARA MALLARININ TOPLAM İTHALATTAKİ PAYI %72,7 OLDU

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Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2025 Şubat ayında ara mallarının payı %72,7, sermaye mallarının payı %12,2 ve tüketim mallarının payı %14,9 oldu.

İthalatta, 2025 Ocak-Şubat döneminde ara mallarının payı %72,8, sermaye mallarının payı %12,6 ve tüketim mallarının payı %14,4 oldu.

ŞUBAT AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Şubat ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 689 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 245 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 195 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 86 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 12 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %30,0'ını oluşturdu.

Ocak-Şubat döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 3 milyar 470 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 565 milyon dolar ile ABD, 2 milyar 525 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 2 milyar 76 milyon dolar ile İtalya ve 1 milyar 977 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %30,1'ini oluşturdu.

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İTHALATTA İLK SIRAYI RUSYA FEDERASYONU ALDI

İthalatta Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Şubat ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 3 milyar 863 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 542 milyon dolar ile Çin, 2 milyar 143 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 269 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 234 milyon dolar ile İsviçre izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %42,2'sini oluşturdu.

Ocak-Şubat döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 8 milyar 261 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 7 milyar 628 milyon dolar ile Çin, 3 milyar 997 milyon dolar ile Almanya, 2 milyar 699 milyon dolar ile ABD, 2 milyar 175 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %43,3'ünü oluşturdu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT %1,3 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2025 Şubat ayında bir önceki aya göre ihracat %1,3, ithalat %0,6 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2025 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %1,8, ithalat %6,0 arttı.

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YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI %2,7 OLDU

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Şubat ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %93,6'dır. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %2,7'dir. Ocak-Şubat döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %93,5'tir. Ocak-Şubat döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,0'dır.

Şubat ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %76,6'dır. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %10,4'tür. Ocak-Şubat döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %76,9'dur. Ocak-Şubat döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %11,3'tür.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT 2025 YILI ŞUBAT AYINDA 18 MİLYAR 851 MİLYON DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre, 2025 yılı Şubat ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %2,0 azalarak 18 milyar 851 milyon dolar, ithalat %1,8 artarak 26 milyar 772 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Şubat ayında dış ticaret açığı %11,9 artarak 7 milyar 78 milyon dolardan, 7 milyar 921 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Şubat ayında %73,1 iken, 2025 Şubat ayında %70,4'e geriledi.

İHRACAT 2025 YILI OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE 38 MİLYAR 123 MİLYON DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2025 yılı Ocak-Şubat döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,6 artarak 38 milyar 123 milyon dolar, ithalat %5,1 artarak 53 milyar 703 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Şubat döneminde dış ticaret açığı %11,7 artarak 13 milyar 954 milyon dolardan, 15 milyar 580 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ocak-Şubat döneminde %72,7 iken, 2025 yılının aynı döneminde %71,0'a geriledi.