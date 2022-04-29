Dış ticaret istatistikleri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre ihracat mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %19,8 artarak 22 milyar 709 milyon dolar, ithalat %30,7 artarak 30 milyar 878 milyon dolar olarak gerçekleşti.

OCAK-MART DÖNEMİNDE İHRACAT %20,6, İTHALAT %42 ARTTI

Genel ticaret sistemine göre ocak-mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracat %20,6 artarak 60 milyar 201 milyon dolar, ithalat %42 artarak 86 milyar 607 milyon dolar olarak gerçekleşti.

MART AYINDA ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT %18,6, İTHALAT %9,2 ARTTI

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat mart ayında %18,6 artarak 17 milyar 959 milyon dolardan 21 milyar 292 milyon dolara yükseldi.

Mart ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %9,2 artarak 19 milyar 615 milyon dolardan 21 milyar 429 milyon dolara çıktı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı mart ayında 136 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %13,7 artarak 42 milyar 721 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %99,4 oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI MART AYINDA %75,1 ARTTI

Mart ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %75,1 artarak 4 milyar 666 milyon dolardan 8 milyar 169 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 yılı Mart ayında %80,2 iken, bu yılın aynı ayında %73,5'e geriledi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-MART DÖNEMİNDE %138,5 ARTTI

Ocak-mart döneminde dış ticaret açığı %138,5 artarak 11 milyar 74 milyon dolardan 26 milyar 406 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Mart döneminde %81,8 iken, bu yılın aynı döneminde %69,5'e geriledi.

MART AYINDA İMALAT SANAYİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI %94,9 OLDU

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta mart ayında imalat sanayinin payı %94,9, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,1, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,5 oldu.

Ocak-mart döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,3, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,5, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,7 oldu.

MART AYINDA ARA MALLARININ TOPLAM İTHALATTAKİ PAYI %81,8 OLDU

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta mart ayında ara mallarının payı %81,8, sermaye mallarının payı %10,5 ve tüketim mallarının payı %7,6 oldu.

İthalatta ocak-mart döneminde ara mallarının payı %82,8, sermaye mallarının payı %10,1 ve tüketim mallarının payı %7,1 oldu.

MART AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Mart ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 907 milyon dolar olurken bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 559 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 278 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 168 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 162 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat toplam ihracatın %31,1'ini oluşturdu.

Ocak-mart döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 5 milyar 286 milyon dolar olurken bu ülkeyi sırasıyla 4 milyar 56 milyon dolar ile ABD, 3 milyar 384 milyon dolar ile İtalya, 3 milyar 210 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 3 milyar 115 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat toplam ihracatın %31,6'sını oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRAYI RUSYA FEDERASYONU ALDI

İthalatta Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Mart ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 4 milyar 224 milyon dolar olurken bu ülkeyi sırasıyla 3 milyar 618 milyon dolar ile Çin, 2 milyar 240 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 325 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 183 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat toplam ithalatın %40,8'ini oluşturdu.

Ocak-mart döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 12 milyar 720 milyon dolar olurken bu ülkeyi sırasıyla 9 milyar 888 milyon dolar ile Çin, 5 milyar 515 milyon dolar ile Almanya, 3 milyar 664 milyon dolar ile ABD, 2 milyar 963 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat toplam ithalatın %40,1'ini oluşturdu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT %1,2 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre mart ayında bir önceki aya göre ihracat %1,2 arttı, ithalat %0,9 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %20,1, ithalat %31,2 arttı.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI %3 OLDU

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Mart ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,9'dur. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3'tür. Ocak-mart döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,3'tür. Ocak-mart döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %2,8'dir.

Mart ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %69,6'dır. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %10,4'tür. Ocak-mart döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %67,1'dir. Ocak-mart döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %9,9'dur.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT MART AYINDA 21 MİLYAR 320 MİLYON DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre mart ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %18,6 artarak 21 milyar 320 milyon dolar, ithalat %30,4 artarak 29 milyar 674 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mart ayında dış ticaret açığı %74,3 artarak 4 milyar 794 milyon dolardan 8 milyar 355 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 yılı Mart ayında %78,9 iken bu yılın mart ayında %71,8'e geriledi.

İHRACAT OCAK-MART DÖNEMİNDE 56 MİLYAR 746 MİLYON DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre ihracat ocak-mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %20,1 artarak 56 milyar 746 milyon dolar, ithalat %40,2 artarak 82 milyar 960 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-mart döneminde dış ticaret açığı %120,3 artarak 11 milyar 902 milyon dolardan 26 milyar 215 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 yılı Ocak-Mart döneminde %79,9 iken 2022 yılının aynı döneminde %68,4'e geriledi.