Dış ticaret istatistikleri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2025 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %2,6 artarak 24 milyar 817 milyon dolar, ithalat %2,7 artarak 31 milyar 462 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE İHRACAT %3,4, İTHALAT %5,8 ARTTI

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,4 artarak 110 milyar 904 milyon dolar, ithalat %5,8 artarak 152 milyar 160 milyon dolar olarak gerçekleşti.

MAYIS AYINDA ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT %5,0, İTHALAT %4,3 ARTTI

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2025 Mayıs ayında %5,0 artarak 22 milyar 87 milyon dolardan, 23 milyar 197 milyon dolara yükseldi.

Mayıs ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %4,3 artarak 24 milyar 51 milyon dolardan, 25 milyar 90 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Mayıs ayında 1 milyar 893 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %4,7 artarak 48 milyar 287 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %92,5 oldu.

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DIŞ TİCARET AÇIĞI MAYIS AYINDA %2,7 ARTTI

Mayıs ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %2,7 artarak 6 milyar 468 milyon dolardan, 6 milyar 645 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Mayıs ayında %78,9 iken, 2025 Mayıs ayında %78,9 oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE %12,7 ARTTI

Ocak-Mayıs döneminde dış ticaret açığı %12,7 artarak 36 milyar 615 milyon dolardan, 41 milyar 257 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ocak-Mayıs döneminde %74,5 iken, 2025 yılının aynı döneminde %72,9'a geriledi.

MAYIS AYINDA İMALAT SANAYİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI %95,0 OLDU

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2025 Mayıs ayında imalat sanayinin payı %95,0, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,0, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,4 oldu.

Ocak-Mayıs döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,1, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,7, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,6 oldu.

MAYIS AYINDA ARA MALLARININ TOPLAM İTHALATTAKİ PAYI %67,6 OLDU

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Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2025 Mayıs ayında ara mallarının payı %67,6, sermaye mallarının payı %14,6 ve tüketim mallarının payı %17,7 oldu.

İthalatta, 2025 Ocak-Mayıs döneminde ara mallarının payı %70,0, sermaye mallarının payı %13,7 ve tüketim mallarının payı %16,0 oldu.

MAYIS AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Mayıs ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 2 milyar 96 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 523 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 511 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 221 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 119 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %30,1'ini oluşturdu.

Ocak-Mayıs döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 9 milyar 188 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 6 milyar 899 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 6 milyar 641 milyon dolar ile ABD, 5 milyar 591 milyon dolar ile İtalya ve 4 milyar 874 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %29,9'unu oluşturdu.

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İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Mayıs ayında Çin'den yapılan ithalat 4 milyar 315 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 261 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 687 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 670 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 517 milyon dolar ile İsviçre izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %42,8'ini oluşturdu.

Ocak-Mayıs döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 20 milyar 126 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 18 milyar 391 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 11 milyar 944 milyon dolar ile Almanya, 6 milyar 886 milyon dolar ile İtalya, 6 milyar 792 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %42,2'sini oluşturdu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT %10,3 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2025 Mayıs ayında bir önceki aya göre ihracat %10,3 artarken, ithalat %5,0 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %5,3, ithalat %9,2 arttı.

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YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI %4,0 OLDU

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Mayıs ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %95,0'dır. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %4,0'dır. Ocak-Mayıs döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,1'dir. Ocak-Mayıs döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,6'dır.

Mayıs ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %84,2'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %10,0'dır. Ocak-Mayıs döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %79,9'dur. Ocak-Mayıs döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %11,0'dır.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT 2025 YILI MAYIS AYINDA 22 MİLYAR 658 MİLYON DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre, 2025 yılı Mayıs ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %3,0 artarak 22 milyar 658 milyon dolar, ithalat %1,3 artarak 29 milyar 320 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında dış ticaret açığı %4,1 azalarak 6 milyar 947 milyon dolardan, 6 milyar 662 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Mayıs ayında %76,0 iken, 2025 Mayıs ayında %77,3'e yükseldi.

İHRACAT 2025 YILI OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE 100 MİLYAR 965 MİLYON DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,0 artarak 100 milyar 965 milyon dolar, ithalat %5,9 artarak 142 milyar 660 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Mayıs döneminde dış ticaret açığı %10,9 artarak 37 milyar 608 milyon dolardan, 41 milyar 695 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ocak-Mayıs döneminde %72,1 iken, 2025 yılının aynı döneminde %70,8'e geriledi.