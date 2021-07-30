Dış ticaret rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %46,9 artarak 19 milyar 775 milyon dolar, ithalat %38,7 artarak 22 milyar 628 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Haziran döneminde ihracat %39,8, ithalat %27,4 arttı

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %39,8 artarak 104 milyar 945 milyon dolar, ithalat %27,4 artarak 126 milyar 111 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Haziran ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat %48, ithalat %48,9 arttı

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2021 Haziran ayında %48 artarak 12 milyar 792 milyon dolardan, 18 milyar 932 milyon dolara yükseldi.

Haziran ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %48,9 artarak 12 milyar 536 milyon dolardan, 18 milyar 663 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası Haziran ayında 270 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %48,4 artarak 37 milyar 595 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %101,4 oldu.

Dış ticaret açığı Haziran ayında %0,2 azaldı

Haziran ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %0,2 azalarak 2 milyar 858 milyon dolardan, 2 milyar 853 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Haziran ayında %82,5 iken, 2021 Haziran ayında %87,4'e yükseldi.

Dış ticaret açığı Ocak-Haziran döneminde %11,4 azaldı

Ocak-Haziran döneminde dış ticaret açığı %11,4 azalarak 23 milyar 893 milyon dolardan, 21 milyar 166 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Haziran döneminde %75,9 iken, 2021 yılının aynı döneminde %83,2'ye yükseldi.

Haziran ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı %94,8 oldu

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2021 Haziran ayında imalat sanayinin payı %94,8, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,0, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,6 oldu.

Ocak-Haziran döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,2, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,9 oldu.

Haziran ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı %75,2 oldu

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2021 Haziran ayında ara mallarının payı %75,2, sermaye mallarının payı %15,0 ve tüketim mallarının payı %9,8 oldu.

İthalatta, 2021 Ocak-Haziran döneminde ara mallarının payı %75,6, sermaye mallarının payı %14,1 ve tüketim mallarının payı %10,1 oldu.

Haziran ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Haziran ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 705 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 348 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 271 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 82 milyon dolar ile İtalya, 913 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %31,9'unu oluşturdu.

Ocak-Haziran döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 9 milyar 386 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 6 milyar 773 milyon dolar ile ABD, 6 milyar 245 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 5 milyar 475 milyon dolar ile İtalya ve 4 milyar 892 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %31,2'sini oluşturdu.

İthalatta ilk sırayı Çin aldı

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Haziran ayında Çin'den yapılan ithalat 2 milyar 858 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 321 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 918 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 248 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 10 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %41,3'ünü oluşturdu.

Ocak-Haziran döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 15 milyar 144 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 12 milyar 631 milyon dolar ile Rusya, 11 milyar 272 milyon dolar ile Almanya, 5 milyar 948 milyon dolar ile ABD, 5 milyar 585 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %40,1'ini oluşturdu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %1,6 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre ihracat %1,6, ithalat %0,1 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %48,0, ithalat %39,2 arttı.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %2,8 oldu

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Haziran ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,8'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %2,8'dir. Ocak-Haziran döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,4'tür. Ocak-Haziran döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,0'dır.

Haziran ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %78,7'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %12,9'dur. Ocak-Haziran döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %78,8'dir. Ocak-Haziran döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %12,7'dir.

Özel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Haziran ayında 18 milyar 807 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2021 yılı Haziran ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %47,6 artarak 18 milyar 807 milyon dolar, ithalat %38,1 artarak 21 milyar 880 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Haziran ayında dış ticaret açığı %1,0 azalarak 3 milyar 103 milyon dolardan, 3 milyar 73 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Haziran ayında %80,4 iken, 2021 Haziran ayında %86,0'a yükseldi.

İhracat 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 99 milyar 538 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %40,3 artarak 99 milyar 538 milyon dolar, ithalat %28,2 artarak 121 milyar 242 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Haziran döneminde dış ticaret açığı %8,3 azalarak 23 milyar 658 milyon dolardan, 21 milyar 704 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Haziran döneminde %75,0 iken, 2021 yılının aynı döneminde %82,1'e yükseldi.