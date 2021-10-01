Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaDoğal gazda mesken tarifesi sabit kaldı
HaberlerUzmanpara Haberleri Doğal gazda mesken tarifesi sabit kaldı

Doğal gazda mesken tarifesi sabit kaldı

Doğal gazda ekim ayı için mesken tarifesi sabit kalırken, sanayi ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 15 zam yapıldı.

01.10.2021 - 07:49 | | AA
Doğal gazda mesken tarifesi sabit kaldı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde ekim ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine ekimde uygulayacağı satış fiyatı mevcut tarifede olduğu gibi 1000 metreküp doğal gaz için 1488 lira olarak belirlendi.

Ekimde sanayi aboneleri için geçerli olacak tarife eylüldeki tarifeye göre 1000 metreküp doğal gaz için yüzde 15 artışla 2 bin 358 lira, elektrik üretim santrallerinin kullandığı 1000 metreküp doğal gaz için ise yine yüzde 15 artışla 2 bin 724 lira oldu.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

Altın kritik eşiğin üzerinde

Altın kritik eşiğin üzerinde

Son dakika... Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti

Son dakika... Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

Son dakika... Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti

Son dakika... Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti

Petrol ithalatı geriledi

Petrol ithalatı geriledi

Karadeniz'de 'palamut' kendini gösterdi

Karadeniz'de 'palamut' kendini gösterdi

Arama-kurtarma ekibiyle kendini arayan Mutlu: Olan oldu, dünya umurumda değil

Arama-kurtarma ekibiyle kendini arayan Mutlu: Olan oldu, dünya umurumda değil

Japonya'da Kovid-19'a karşı uygulanan OHAL sona erdi

Japonya'da Kovid-19'a karşı uygulanan OHAL sona erdi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti

Son dakika... Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti

Sıradaki Haber
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! En düşüğü 5.750 TL...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! En düşüğü 5.750 TL...

Sıradaki Haber
Bastığı sahte para ölüme götürdü

Bastığı sahte para ölüme götürdü

Sıradaki Haber
Cuma namazı kaçta? Diyanet Cuma namazı saati İstanbul, Ankara 1 Ekim 2021

Cuma namazı kaçta? Diyanet Cuma namazı saati İstanbul, Ankara 1 Ekim 2021

Sıradaki Haber