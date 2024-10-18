'Düşük büyüme ekonomide en büyük engel'

Georgieva, CNBC'ye verdiği demeçte küresel ekonomik toparlanmada kayda değer bir ilerleme kaydedilmiş olsa da hükümetlerin borçlanmaya fazlasıyla alıştığını ve "cansız büyümenin" bu borcu ödemenin zorluklarını artırdığını söyledi.

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"Henüz kutlama zamanı değil" diye konuşan Georgieva, "Önümüzdeki zorluklara baktığımızda, en büyüğü düşük büyüme, yüksek borç. İşte bu noktada daha iyisini yapabiliriz ve yapmalıyız" dedi.

Georgieva büyük merkez bankalarının enflasyonu kontrol altına alma çalışmalarını takdir ederken, elde edilen başarıların evrensel olmadığını ve bazı ekonomilerin yüksek fiyatlarla mücadele etmeye devam ettiğini, bunun da sosyal ve siyasi hoşnutsuzluğu artırdığını kaydetti.

Georgieva, "Başarılı olan büyük ekonomiler gerçekten iyi iş çıkardılar ve dünyada enflasyonun hala bir sorun olduğu yerler var. Yüksek fiyatların etkisi devam ediyor ve bu durum birçok ülkede birçok insanın kendini daha kötü ve öfkeli hissetmesine neden oluyor" diye konuştu.

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Bu yorumlar, maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının IMF ve Dünya Bankası grubunun 2024 yıllık toplantıları için önümüzdeki hafta Washington DC'de bir araya gelmeye hazırlandıkları sırada geldi. Toplantıda dünya ekonomisinin görünümü, yoksulluğun ortadan kaldırılması ve yeşil enerjiye geçiş gibi konular ele alınacak.

Georgieva, uluslararası ticaretin artık bir zamanlar olduğu gibi "büyümenin motoru" olmayacağı uyarısında bulunarak birçok ekonomi arasında kısıtlayıcı politikaların yaygınlaştığına dikkat çekti. ABD ve Avrupa Birliği, Pekin'in adil olmayan ticaret uygulamaları olarak gördükleri Çin'e karşı bir dizi cezalandırıcı gümrük vergisi uygulamak üzere harekete geçti.