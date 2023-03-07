ECB anketinde enflasyon beklentileri düştü
Avrupa Merkez Bankası (ECB) anketinde gelecek 12 ay ve 3 yıllık enflasyon beklentilerinde düşüş yaşandı.
07.03.2023 - 12:51 |
ECB'nin tüketici beklentisi anketi sonuçlarına göre 12 aylık medyan enflasyon beklentisi yüzde 5'ten yüzde 4,9'a, 3 yıllık enflasyon beklentisi yüzde 3'ten yüzde 2,5'e geldi.
Ankette gelecek 12 aylık dönem için ortalama GSYH daralma beklentisi yüzde 1,5'ten yüzde 1,2'ye gelirken, medyan beklenti yüzde 0 seviyesinde kaldı.
12 ay sonrası ortalama işsizlik oranı beklentisi yüzde 11,9'dan yüzde 11,6'ya, medyan işsizlik oranı beklentisi yüzde 9'dan yüzde 8,6'ya geriledi.
Önümüzdeki 12 ay boyunca nominal gelir artışı beklentileri yükselmeye devam ederken, nominal harcama artışı beklentileri daha da geriledi.
Tüketicilerin önümüzdeki 12 ay için konut fiyatında artış beklentisi zayıfladı, 12 ay sonrası konut kredisi faiz oranları ise değişmedi.
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