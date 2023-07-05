ECB anketinde enflasyon beklentileri geriledi

ECB'nin nisan ayı anket sonuçlarına göre önümüzdeki 12 aya ilişkin medyan tüketici fiyatları beklentisi yüzde 4,1'den yüzde 3,9'a geriledi.

12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentilerine ilişkin belirsizlik bundan önce gözlemlenen seviyelerin üzerinde kalsa da Mart 2022'den (Rusya'nın Ukrayna'da savaşının başlamasından sonra) bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Ankette gelecek 3 yıla ilişkin medyan beklenti yüzde 2,5 seviyesinde kaldı.

Tüketiciler nominal gelirlerinin önümüzdeki 12 ayda yüzde 1,1 artmasını bekliyor. Mart ayında oran yüzde 1,2 seviyesinde bulunuyordu.

Önümüzdeki 12 aya ilişkin GSYH beklentileri mart ayındaki yüzde -0,7'den yüzde -0,8'e doğru hafif bir düşüş gösterdi.

12 ay sonrasına ilişkin işsizlik oranı beklentileri yüzde 11,2'den yüzde 11'e geriledi.

Tüketiciler önümüzdeki 12 ayda konutlarının fiyatının yüzde 2,1 artmasını bekliyor. Bu son iki yılda bildirilen en düşük değer oldu.