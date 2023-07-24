ECB bankalardan haftalık veri isteyecek

ECB bankacılık sektörünün gözetim, denetiminden sorumlu isim Andrea Enria, ECB'nin faiz oranlarının arttığı dönemde bankaların potansiyel şokları savuşturma kabiliyetlerini daha sık şekilde kontrol edebilmek için bankalardan haftalık likidite verilerini göndermelerini isteyeceklerini söyledi.

MF Milano Finanza'ya konuşan Enria, Avrupa bankalarının halihazırda geçmişe göre daha güçlü olduklarını, bununla birlikte Ukrayna savaşı, yüksek enflasyon ve hızla artan faizler nedeniyle finansal piyasaların hala "hassas bir dönemde" olduklarını belirtti.

Tüm bu faktörlerin likidite ve fonlama risklerini artırabilecek faktörler olduğunu savunan Enria, ECB'nin stres testlerinde ve diğer devam eden gözetim şüreçlerinde buna çok odaklı olacağını vurguladı.

Enria, "Eylülden başlayarak bankalardan likidite gelişmelerini daha iyi takip etmemize imkan verecek verileri haftalık bazda göndermelerini istemeye karar verdik" dedi.

ECB halihazırda bankalardan likidite verilerini aylık olarak topluyor.