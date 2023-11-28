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'Bilanço kriz öncesi büyüklüğe dönmeyecek'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde bankanın bilançosunun kriz öncesi büyüklüğe geri dönmeyeceğini söyledi.

28.11.2023 - 09:46 | | Foreks Haber
'Bilanço kriz öncesi büyüklüğe dönmeyecek'

ECB Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Merkez Bankası'nın bilançosunun gelecekte son birkaç yıla göre daha küçük olacağını, ancak finansal krizden önceki seviyelere geri dönmeyeceğini söyledi.

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Lagarde, Brüksel'de yaptığı açıklamada, "ECB şu anda bir operasyonel çerçeve incelemesi yürütüyor. Bunun son birkaç yılda gözlemlediğimiz zirveden kesinlikle daha küçük olacak bir bilanço üreteceğini hayal edebiliyorum. Aynı zamanda bilançonun büyük mali kriz öncesine kıyasla daha yüksek olacağını da tahmin ediyorum" dedi.

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