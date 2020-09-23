CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri 'ECB enflasyon hedeflemesine dönmeye odaklanabilir'
23.09.2020 - 08:05 | | DHA

'ECB enflasyon hedeflemesine dönmeye odaklanabilir'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Fabio Panetta, Covid-19 pandemisi sürecinde para politikalarını "likidite ve kredi sıkışması" sorunlarına odaklayan ECB'nin artık "enflasyon hedeflemesi"ne dönme konusuna odaklanabileceği uyarısı yaptı.

'ECB enflasyon hedeflemesine dönmeye odaklanabilir'
ABONE OL

ECB'nin uyguladığı önlemlerin, "kredinin hanehalkına ve şirketlere erişimini" sağladığına ve politikalarını "daha güçlü" duruma getirdiğine dikkat çeken Panetta, bununla birlikte alınan sonuçların "henüz tatmin edici olmadığı"nı vurguladı.

Panetta bu duruma örnek olarak da, Euro bölgesi bütçe açığının bu yıl gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 8.8'ine yükselmesinin beklendiğini ve enflasyonun ise "yalnızca yüzde 1.3 düzeyinde" kalacağını gösterdi.

ECB'nin pandemiye para politikası tepkisinin, birçok risklerini ortadan kaldırdığını, Euro bölgesinin her yerinde çok uyumlu finansal koşullarını koruduğunu ve diğer politikalarla tamamlayıcılığı güçlendirdiğini vurgulayan Panetta, buna karşılık belirsizliklerin sürdüğü ve öngörülen enflasyon gelişmelerinin hedeflerin gerisinde kaldığı uyarısı yaptı.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Marmara Üniversitesi'nde skandal! Aileler şikâyet etti

    Marmara Üniversitesi'nde skandal! Aileler şikâyet etti

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Tazminat kararı...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Tazminat kararı...

    Zor sorular! Hüngür hüngür ağladı

    Zor sorular! Hüngür hüngür ağladı

    Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı! 22 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! İşte sonuç sorgulama ekranı...

    Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı! 22 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! İşte sonuç sorgulama ekranı...

    Sıradaki Haber