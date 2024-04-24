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Uzmanpara 'ECB enflasyonun hedefe döndüğüne ikna olmalı'
Haberler Uzmanpara 'ECB enflasyonun hedefe döndüğüne ikna olmalı'

'ECB enflasyonun hedefe döndüğüne ikna olmalı'

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz oranlarını düşürmeden önce enflasyonun %2 hedefine geri döndüğüne ikna olması gerektiğini söyledi.

24.04.2024 - 09:25 | | Foreks Haber
'ECB enflasyonun hedefe döndüğüne ikna olmalı'

ECB Yönetim Konseyi Üyesi Nagel yaptığı konuşmada, "Faiz oranlarını düşürmeden önce verilere dayanarak enflasyonun hedefimize zamanında ve sürdürülebilir bir şekilde ulaşacağına ikna olmalıyız" dedi.

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Nagel, "Mart ayındaki olumlu enflasyon görünümü Haziran projeksiyonlarında teyit edilirse ve gelen veriler bu görünümü desteklerse, faiz indirimini düşünebiliriz" diye konuştu.

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