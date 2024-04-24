'ECB enflasyonun hedefe döndüğüne ikna olmalı'
Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz oranlarını düşürmeden önce enflasyonun %2 hedefine geri döndüğüne ikna olması gerektiğini söyledi.
24.04.2024 - 09:25 | | Foreks Haber
ECB Yönetim Konseyi Üyesi Nagel yaptığı konuşmada, "Faiz oranlarını düşürmeden önce verilere dayanarak enflasyonun hedefimize zamanında ve sürdürülebilir bir şekilde ulaşacağına ikna olmalıyız" dedi.
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Nagel, "Mart ayındaki olumlu enflasyon görünümü Haziran projeksiyonlarında teyit edilirse ve gelen veriler bu görünümü desteklerse, faiz indirimini düşünebiliriz" diye konuştu.