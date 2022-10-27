ECB faizi 13 yılın zirvesine çıkardı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz oranlarında piyasaların beklendiği gibi 75 baz puan artışa gitti. Böylece faiz oranı son 13 yılın en yüksek seviyesine geldi

ECB'den yapılan açıklamaya göre refinansman operasyon faiz oranı yüzde 1,25'ten yüzde 2'ye çıkarıldı. Faiz bu seviyeyi en son 21 Ocak 2009 tarihinde görmüştü.

ECB, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faiz oranını yüzde 0,75'ten yüzde 1,50'ye, marjinal faiz oranını yüzde 1,50'den yüzde 2,25'e yükseltti.

ECB açıklamasında enflasyonun çok yüksek olmaya devam ettiği ve uzun bir süre için hedefin üzerinde kalacağı belirtildi.

Açıklamada "Yönetim Konseyi, verilen görev çerçevesinde fiyat istikrarını sağlamak için tüm araçlarını ayarlamaya hazır" denildi.

ECB Başkanı Christine Lagarde'ın basın toplantısı TSI 15.45'ten başlayacak.