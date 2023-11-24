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'ECB faiz oranlarını değiştirmeyecek'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Politika Yapıcı Üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau, faiz oranlarının muhtemelen önümüzdeki birkaç çeyrek dönem sabit kalacağı bir platoya ulaştığını söyledi.

24.11.2023 - 09:34 |
'ECB faiz oranlarını değiştirmeyecek'

Villeroy, Londra'daki Profesyonel Ekonomistler Topluluğu'na yaptığı konuşmada faiz indirimini konuşmayı henüz erken olduğu gerekçesiyle reddetti.

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ECB, geçen ay faiz oranlarını sabit tutarak art arda 10 artış serisini sonlandırdı ve analistlerin dikkatlerini faiz indirimlerinin ne zaman gelebileceğine yöneltti.

Villeroy, "Sadece çıkışlar ve inişler yok; yüksekliğin etkilerini deneyimleyebileceğiniz ve manzaranın tadını çıkarabileceğiniz platolar da var. Muhtemelen en azından önümüzdeki birkaç toplantıda ve önümüzdeki birkaç çeyrekte bunu yapıyor olacağız" dedi.

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