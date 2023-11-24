'ECB faiz oranlarını değiştirmeyecek'

Villeroy, Londra'daki Profesyonel Ekonomistler Topluluğu'na yaptığı konuşmada faiz indirimini konuşmayı henüz erken olduğu gerekçesiyle reddetti.

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ECB, geçen ay faiz oranlarını sabit tutarak art arda 10 artış serisini sonlandırdı ve analistlerin dikkatlerini faiz indirimlerinin ne zaman gelebileceğine yöneltti.

Villeroy, "Sadece çıkışlar ve inişler yok; yüksekliğin etkilerini deneyimleyebileceğiniz ve manzaranın tadını çıkarabileceğiniz platolar da var. Muhtemelen en azından önümüzdeki birkaç toplantıda ve önümüzdeki birkaç çeyrekte bunu yapıyor olacağız" dedi.