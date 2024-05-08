'ECB fiyat artışına müsamaha göstermemeli'

Nagel, tedarik zinciri esnekliğinin artmasının bir bedeli olduğunu, demografik azalma ve yeşil dönüşüme bağlı olarak ortaya çıkan iş gücü sıkıntısının fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceğini vurguladı.

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Nagel yaptığı bir konuşmada, "Dayanıklılığı artırmak için özellikle stratejik öneme sahip mallar söz konusu olduğunda bir tür riskten arındırma makul görünüyor. Tedarik zincirleri için daha fazla güvenliğin bazı ek fiyat baskılarını da beraberinde getireceğini unutmamalıyız" dedi.

Almanya'nın iş gücü piyasası da bir sorun teşkil ediyor ve Nagel, potansiyel iş gücünün 2026'dan itibaren yılda 80,000 azalacağını, bunun da ücretler ve dolayısıyla fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı yaratacağını tahmin ediyor.

Yine de Nagel, bu kaçınılmaz değişikliklerin ECB'nin şu anda yılda %2 olarak hedeflediği enflasyon toleransını artırmaması gerektiğini vurguladı.

"Açık olan bir şey var. Bizim görevimiz fiyat istikrarıdır" diye konuşan Nagel, "Orta vadede daha fazla fiyat baskısı olursa, buna karşı harekete geçmeliyiz, fiyat istikrarı, etkin bir uyum süreci için ön koşuldur" dedi.